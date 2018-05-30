AKP’li kadınlar Gölcük’ü turladı

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimi, ilçeleri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Her gün neredeyse bir ilçede çalışmalara katılan Serpil Yılmaz, son olarak Gölcük’teydi. İlçe kadın kolları yöneticileri ile birlikte saha çalışması gerçekleştiren Serpil Yılmaz, yaşlıları ve hastaları evlerinde ziyaret etti. Ayrıca pazar esnafıyla da selamlaşarak broşür dağıttı.

“SIKMADIK EL KALMAYACAK”

Kocaeli’nin her köşesini teşkilatlarla birlikte karış karış gezdiklerini belirten İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Kent genelinde sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bizler 24 Haziran’da daha müreffeh ve huzurlu yarınlar için sandıklara gideceğiz. Şahlanan Türkiye’ye kadınlarımızın imzasını atacağız” ifadelerini kullandı. Yılmaz daha sonra da Piyale Paşa Mahallesi sakinleriyle de iftar yaptı.