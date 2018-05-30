Tarhan’dan yerli otomobil tepkisi

Tarhan; “İktidar, ilk önce iflas etmiş bir firmanın haklarını satın almakla yerli otomobil yapmaya çalıştı. Saab marka otomobilin, yerli otomobil diye yutturmaya çalıştıkları makyajsız modeli otomotiv pazarında 2000-2010 yılları arasında yalnızca 677 adet satıldı. 2010’daki satış sayısı ise sadece 2 oldu” dedi. Tarhan; talihsiz yatırımla 46 milyon avronun çöpe gittiğinin altını çizdi.

“MAKET BİLE ÜRETEMEDİLER”

Milletin hayalleri ile oynanmamasını isteyen Tarhan şöyle devam etti: “Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji ve marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse ‘milli’ diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Yazılımını yazmadığımız, parçalarını ithal ettiğiniz ürüne kimse milli demesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tümüyle Türk projesi olacak” dedi, 6 yıldır maket bir otomobil bile üretemediler. Zaten bu projeleri cumhuriyet fabrikalarını satanlardan beklemiyoruz. Bu projeleri, Cumhuriyetin kurucuları olarak yine CHP yapacaktır.”