Kaymakamdan İYİ Parti ziyareti

Kantay’ı parti binasına gelişi sırasında ilçe başkanı Şaban Gençer ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Seçim çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Kaymakam Kantay, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin huzur ortamında geçmesini arzuladığını belirtti. Bu kapsamda tüm parti temsilcilerinin katılacağı bir seçim güvenliği toplantısı düzenleyeceğini belirten Kantay, İYİ Partili yöneticileri de bu toplantıya davet etti.