Kantay’ı parti binasına gelişi sırasında ilçe başkanı Şaban Gençer ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Seçim çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Kaymakam Kantay, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin huzur ortamında geçmesini arzuladığını belirtti. Bu kapsamda tüm parti temsilcilerinin katılacağı bir seçim güvenliği toplantısı düzenleyeceğini belirten Kantay, İYİ Partili yöneticileri de bu toplantıya davet etti.
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Kaymakamdan İYİ Parti ziyareti
Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.
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Bugün 14:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz