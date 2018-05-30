Ekinci, Gebze’de gençlerle buluştu

AKP Kocaeli Milletvekili adayı Av. Ufuk Ekinci, önceki akşam teravih namazından sonra Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına konuk oldu. AKP iktidarı döneminde Türkiye’de gençlerin önünün açıldığını dile getiren milletvekili adayı Ekinci, “24 Haziran’da erdem, irade ve cesaretle yolumuza devam edeceğiz ve hep birlikte oyunları boşa çıkaracağız. 24 Haziran’da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği şüphesiz yine gençlerimiz verecek” dedi.