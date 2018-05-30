AKP Kocaeli Milletvekili adayı Av. Ufuk Ekinci, önceki akşam teravih namazından sonra Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına konuk oldu. AKP iktidarı döneminde Türkiye’de gençlerin önünün açıldığını dile getiren milletvekili adayı Ekinci, “24 Haziran’da erdem, irade ve cesaretle yolumuza devam edeceğiz ve hep birlikte oyunları boşa çıkaracağız. 24 Haziran’da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği şüphesiz yine gençlerimiz verecek” dedi.
Bugün 14:47 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:48 TSİ )
Ekinci, Gebze’de gençlerle buluştu
AKP Kocaeli Milletvekili adayı Av. Ufuk Ekinci, önceki akşam teravih namazından sonra Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına konuk oldu.
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Bugün 14:47 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz