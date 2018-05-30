Dediğimiz, yazdığımız çıktı, KIRKPINAR AĞASIZ KALDI!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün yaptığı açıklama ile 657.Kırkpınar ağalığına 1.5. milyon taahhütte bulunarak aday olan bu taahhüdünün 680 bin TL’sini ödeyen geri kalan 870 bin TL’sini irat kaydedileceğini kalan kısmı için icra takibi yapacaklarını ve Kırkpınar Güreşleri için yeniden ihale yapılacağın açıkladı. Spor basınına bomba gibi düşen açıklamadan sonra ağa adayı Ahmet Çetin’in tavrı merak edilirken, yenilenecek ağalık için Silivri yağlı güreşlerinde “yeniden aday olacağım” diyen efsane Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ahmet Çetin'in yerine ağa olması bekleniyor.

Ahmet Çetin

Recep Gürkan