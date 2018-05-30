Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün yaptığı açıklama ile 657.Kırkpınar ağalığına 1.5. milyon taahhütte bulunarak aday olan bu taahhüdünün 680 bin TL’sini ödeyen geri kalan 870 bin TL’sini irat kaydedileceğini kalan kısmı için icra takibi yapacaklarını ve Kırkpınar Güreşleri için yeniden ihale yapılacağın açıkladı. Spor basınına bomba gibi düşen açıklamadan sonra ağa adayı Ahmet Çetin’in tavrı merak edilirken, yenilenecek ağalık için Silivri yağlı güreşlerinde “yeniden aday olacağım” diyen efsane Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ahmet Çetin'in yerine ağa olması bekleniyor.
Bugün 15:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:12 TSİ )
Dediğimiz, yazdığımız çıktı, KIRKPINAR AĞASIZ KALDI!
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün yaptığı açıklama ile 657.Kırkpınar ağalığına 1.5. milyon taahhütte bulunarak aday olan bu taahhüdünün 680 bin TL’sini ödeyen geri kalan 870 bin TL’sini irat kaydedileceğini kalan kısmı için icra takibi yapacaklarını ve Kırkpınar Güreşleri için yeniden ihale yapılacağın açıkladı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 15:08 TSİ - Spor
Muhabir Abdullah Karagöz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz