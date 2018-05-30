MHP'li Ünlü, Erdoğan’ı sırtında taşıdı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde basın açıklaması yaparak, broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Programa Milletvekili adayları Alperen Şakacı, Ertan Yılmaz, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve il yöneticileri katılım gösterdi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Yürüyüş Yolu üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “MHP ve AKP, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı unvanı altında birlikte girmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Cumhurbaşkanı adayımızı ilk turda ve yüksek bir oranla seçilmesi aynı zamanda da MHP’nin parlamentoda çok güçlü bir şekilde temsil edilmesidir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını yürekli bir şekilde güvenceye kavuşturacaktır. Cumhur ittifakı ihanete ve Türkiye düşmanlarına karşı dirilen milli ruh, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi bir uzlaşmadır” dedi.

MİLLET CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEYECEK

Cumhur ittifakı istikbalin sesi, milletin ta kendisidir” diyen Ünlü, “Türk Milleti nasıl 15 Temmuz’da FETÖ işgalini durdurmuş, 7 Ağustos’ta Yenikapı’da milli duruş ruhuyla kenetlenmiş, 16 Nisan’da milli yükseliş şuuru ile bekamıza yönelik tehditleri ezme iradesini göstermişse 24 Haziran seçimlerinde de Cumhur İttifakını destekleyecek” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKININ MİMARLARI

Ünlü ayrıca 1 Haziran’da giyeceklerini açıkladıkları yeleklerin bugün mü giyildiği sorusuna, “O ayrı bir konsept olacak. Bu sadece Cumhur ittifakına yönelik hazırlanan bir yelektir. Cumhurbaşkanımızı ve genel başkanımızı gördüğünü gibi sırtımızda taşıyoruz. Bunlar bu ülkenin değerleri, cumhur ittifakının mimarları” şeklinde yanıt verdi.