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Mutlular sülalesi geleneği bozmadı

Rize’den Başiskele’ye gelerek yerleşen ve yıllardır geleneksel olarak iftar sofrasında buluşan Mutlular sülalesi, bu yıl da iftarda buluştu.

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Kocaeli’nin en geniş ailelerinden olan ve 2012 yılında Başiskele’de Mutlular Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni kuran Mutlular sülalesi, bu Ramazan ayında da geleneği bozmayarak Bahçeçik Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı iftarda hep birlikte oruç açıldı.

DERNEĞİN AMACI

İftar programında konuşan derneğin 2’inci İsmail Mutlu, “Derneğimizin amacı Mutlu sülalesi ve Gazi İsmail Çavuş’un torunları ve eniştelerimiz arasında sosyal ekonomik ve kültürel alanlarda yardımlaşma, iletişim, maddi manevi dayanışma sağlamak için güç birliği meydana getirmektir. Sülalemiz her konuda genişleyerek ve güçlenerek büyüyecektir. Derneğimiz birçok alanda faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda sülalemiz içinde üniversite okuyan çocuklarımıza burs yardımı yapıyoruz, ihtiyaç sahiplerini tespit edip yardımlar yapıyoruz. Kültürel etkinlikler ve gezilerde buluşuyoruz. Sülalemiz siyasi, iktisadi ve manevi alanlarda daha da güçlenerek büyüyecektir” dedi.

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