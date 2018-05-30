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Bugün 17:29 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 17:36 TSİ )

Bilgi Küpü'nden doyumsuz bir yaz okulu

Tüm çocukların yazın tadını doyasıya çıkaracağı Bilgi Küpü Yaz Okulu her gün İngilizce, her gün yüzme 25 farklı etkinlik, servis, kahvaltı, yemek imkanıyla 18 Haziranda tam donanımlı kampüs binasında başlıyor.

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Bilgi Küpü Koleji’nin her yıl okulların tatil olmasıyla birlikte düzenlediği “ Yaz okulu” bu yıl da 18 hazirandaçocuklara doyumsuz bir yaz yaşatmak için başlıyor. Çocuklar eğlenirken öğrenmenin, öğrenirken mutlu olmanın tadını düzenlenen 25 farklı etkinlik ve birbirinden farklı eğlenceyle çıkaracaklar. Bilgi Küpü Koleji yaz okulu 4 dönem olarak ve dönemler 3’er haftalık periyotları kapsayacak şekilde öğrencilerin yazı en iyi şekilde değerlendirmesi prensibiyle hassas bir şekilde oluşturuluyor. Sınıflar yaşlara göre oluşturulurken anaokulu, İlkokul, ve ortaokul yaş grubunda olanlar yaz okulundan yararlanabiliyor.

Yaz okulu içeriğinde neler var?

Yaz okulunun içeriğini merak edenler için ise etkinlik başlıkları şu şekilde;

YETENEK DERSLERİ

Basketbol, Futsal, Voleybol, Badminton, Yüzme, Golf, Eğitsel Oyunlar, Jimnastik, Eğlenceli Atletizm, Hemsball, Satranç, Yaratıcı Drama,  Pandomim, Akıl Oyunları, Bocce, SpeedStacks.

YABANCI DİLLER

İngilizce, İspanyolca, Almanca.

AKADEMİK

Ders Saati, Kitap Okuma, Eğlenceli Bilim, Görsel Sanatlar, Mutfak Etkinliği, 3-D Sinema Matematik Dersleri, Sanat Dersleri, Türkçe Dil Dersi, Müzik, Fen ve Doğa etkinlikleri.

Yaz aylarını keyifli ve öğretici bir şekilde geçirmek isteyenler için Bilgi Küpü Koleji Yaz Okulu öğrencilerini bekliyor.%15 Erken kayıt fırsatından yararlanmak ve daha fazlası için  0262 311 0 111 numaralı hattan ve www.bilgikupu.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Bugün 17:29 TSİ - Eğitim

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