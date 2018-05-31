Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kırtasiyeci İbrahim Kutlu'nun intihar ettiği belirlendi. Fabrikanın kamera kayıtlarını izleyen güvenlik görevlileri, pazartesi günü bir kişinin denize atladığını görerek polise haber verdi. Polis ihbar üzerine Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Deniz Feneri mevkiine geldi. Dalgıçların denizde yaptığı aramada İbrahim Kutlu'nun cesedi denizin dibinden çıkarıldı. İbrahim Kutlu'nun sırtındaki çantaya taş doldurup denize atladığı belirlenirken, cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kırtasiyeci İbrahim Kutlu'nun intihar ettiği belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz