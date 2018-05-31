Akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Mehtap Sokak üzerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan valizi gören çevredekiler bomba olabileceğini bildirerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanını çağırdı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile valizi patlattı. Bavulun içerisinden çimento torbası çıktı. Bir kişinin eskiyen valizi ve kullanmadığı, çimento torbasını da içerisine koyarak çöpe atmış olabileceği belirtildi.
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İzmit'te bomba korkusu!
İzmit'te, çöp konteynerinin yanına bırakılan valiz bomba korkusu yarattı. Fünye ile patlatılan valizin içerisinden çimento çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz