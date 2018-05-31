Barakada yangın!

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1031 Sokak’ta bulunan boş arazi üzerindeki kullanılmayan barakada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arsa üzerinde bulunan barakada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri barakada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir yandan alevlere müdahale etmek için çabalayan ekipler diğer yandan da barakada birilerinin olabileceği ihtimali ile inceleme başlattı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Binada kimsenin olmadığı belirlenirken, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlatıldı.