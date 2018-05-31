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Sigara yasağına uymayanlara 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildi!

Sigara yasağına uymayan işletmelere son 9 yılda toplam 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildiği görülürken, toplamda 19 milyon 73 bin 944 kere denetim yapıldığı tespit edildi.

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Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sigara yasağına uymayanlara kesilen ceza istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Sağlık Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, sigara yasağına uymayan işletmelere son 9 yılda toplam 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildiği görüldü. Tütün kontrolü çalışmaları kapsamında kesilen bu cezaların 19 milyon 73 bin 944 kere yapılan denetimlerde gerçekleştiği saptandı. Sigara yasağının etkin bir şeklinde kontrolünün sağlanması için, ülke genelinde sağlık, emniyet, milli eğitim, belediye gibi kamu ve kuruluşlarından bin 500 denetim ekibinin yürüttüğü belirlendi.

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