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Bugün 09:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:35 TSİ )

Damak Çatlatan "Et Güveç" Yediniz mi?

İftarda birbirinden lezzetli menüleri ile dikkat çeken Ayköşe Sabitzade Restaurant  özellikle Et Güveç ile resmen damak çatlatıyor…

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Ali Kahya’da hizmet veren Ayköşe Sabitzade Restaurant, birbirinden lezzetli ızgara ve pide çeşitlerinin yanı sıra yeni menüsü et güveç ile dikkat çekiyor.

ENVAİ ÇEŞİDİ VAR

Bünyesinde unlu mamullerin envai çeşidini bulmanın mümkün olduğu mekanda hem iftarınızı açıyorsunuz hem de sahurluk alışverişinizi de yapabiliyorsunuz. 5 katlı 900 metrekare alanda yaklaşık 30 kişinin çalıştığı işletmede birbirinden lezzetli menülerle iftarınızı yapmak keyif halini alıyor.  

BU ‘’ET GÜVEÇ’’ DAMAK ÇATLATIR…

İftara gelen müşterilerin en çok tercih ettiği Et Güveç Menü’de ana yemek olarak kırmızı etten özenle hazırlanmış Güveç veriliyor. Et Güveç Menüyü tercih edenlerin tabiri ile Et Güveç resmen damak çatlatıyor. Güveç’in hazırlanma aşamasından sunumuna kadar her şeyin kusursuz olması gerektiğini belirten mutfak şefi, etin pişme süresinin bile lezzetin kıvama gelmesinde etkili olduğunu belirtti. Özellikle güveç için hazırlanmış kaliteli etin, iri parçalar halinde hazırlanıp soslanmasından sonra belirli bir sürede fırın ateşinde yavaşça pişirilen güveç, yanında püre ile birlikte servise hazır hale getiriliyor.  Müşterilerinin deyimiyle ‘’Damak çatlatan lezzet, Et Güveç’’ resmen ağızda dağılıyor.

İSTER 6 ÇEŞİT MENÜDEN SEÇİN İSTER ALAKAR

Tam 6 adet menü seçeneğiniz  bulunuyor. İster tamamen kırmızı et ürünlerinden oluşan Karışık Izgara Et Menüyü, isterseniz tavuk ürünlerinden oluşan Piliç Izgara Menüyü, isterseniz Sabitzade Köftenin ana yemek olarak verildiği Köfte Izgara Menüyü, ister Pide’nin ana yemek olarak verildiği Pide Menüyü isterseniz de enfes Et Güveç’in ana yemek olarak püre ile birlikte servis edildiği Et Güveç Menüyü tercih edebiliyorsunuz. Standart menü ile de bütçenize uygun tercih de yapabilirsiniz. Ayrıca menülerde; Zeytin, Hurma, Acılı Ezme, Haydari, Kayısı, İncirden oluşan İftariyelik, Günün Çorbası, Salatalar, Tatlılar, İçecekler ve Sınırsız Çay bulunuyor.

29 TL.’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

Bütçenize ve yiyebileceğiniz oranda tercih yapma şansı veren menülerin fiyatı 29 TL.’den başlıyor. Uygun fiyatlı menülerin enfes lezzetlerle harmanlandığı Sabitzade Restaurant’ta tam anlamıyla iftarın keyfini çıkaracaksınız. Özellikle farklı ambiyansı ile guruplara özel VIP Salonda gerçekten çok özel olduğunuzu hissediyorsunuz. Ambiyansın yanı sıra hizmet ve kalitenin de farkını fark edeceğiniz Ayköşe Sabitzade Restaurant’ta iftar açmak isterseniz işte rezervasyon telefonu: 0262. 365 15 15.

Adres: Atatürk Mah. Sanayi Cad. No:41 Kavanium / Alikahya

Bugün 09:28 TSİ - Ekonomi

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