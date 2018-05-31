Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi 590. sokakta oturan, 13 yaşındaki Melek Dinç'ten 15 gündür haber alınamıyor. Murat ve Tekmile Dinç çiftinin kızları Melek Dinç’in telefonunu da kapattığı öğrenilirken genç kız için polis ekipleri de devreye girdi. Endişe içinde kızlarından haber bekleyen aile onu görenlerin polise haber vermesini istedi.
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Genç kızdan haber alınamıyor!
Gölcük'te ikamet eden 13 yaşındaki Melek Dinç'ten 15 gündür haber alınamıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz