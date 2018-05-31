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Genç kızdan haber alınamıyor!

Gölcük'te ikamet eden 13 yaşındaki Melek Dinç'ten 15 gündür haber alınamıyor.

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Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi 590. sokakta oturan, 13 yaşındaki Melek Dinç'ten 15 gündür haber alınamıyor. Murat ve Tekmile Dinç çiftinin kızları Melek Dinç’in telefonunu da kapattığı öğrenilirken genç kız için polis ekipleri de devreye girdi. Endişe içinde kızlarından haber bekleyen aile onu görenlerin polise haber vermesini istedi.

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