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Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak. Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

KOCAELİ'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Kocaeli'de Saadet Partisi'nden 11. sıra adayı olan Fatma Betül Uludağ'ın yerine listeye Sevil Ertatar eklendi. HDP'de ise 8. sıra adayı Ferhat Demirelli'nin yerine Necmettin Doğrul, 10. sıra adayı Damla Bağcı'nın yerine Maşallah Beyret aday olarak gösterildi.

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