4 bin kişilik iftarda Kanko’ya yoğun ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Örgütü’nün Namazgah Kültür Merkezi ve Etkinlik Alanı’nda düzenlediği iftar yemeğine Kandıralılar ve partililer büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde yaşanan yoğunluktan dolayı salon dışına ek masalar kurularak misafirler ağırlandı. İl Sekreteri Hüseyin Acurman, il başkan yardımcısı Demet Karaman, il kadın kolları başkanı Songül Kaya, İzmit Belediyesi eski başkanı Erol Köse, eski milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş’in katıldığı programa mevcut milletvekilleri katılmadı.

VEKİL GİBİ AĞIRLANDI

CHP Kocaeli Milletvekili adaylarından Prof. Dr. Muhip Kanko, Anıl Acurman ve Ali Güneş, Kandıra Belediyesi eski başkanlarından Kenan Evin ve Mustafa Ören, partinin eski il ve ilçe başkanlarının katıldığı organizasyonda vatandaşın ilgisi Muhip Kanko’ya idi. 4. sıra adayı Prof.Dr. Muhip Kanko milletvekili gibi ağırlandı. Hep birlikte açılan orucun ardından davetlilere hitap eden CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, “Saray sofrası kuramadık ancak inceden mütevazı bir sofra kurarak sizleri ağırlamak istedik. İncelik göstererek davetimize katılan tüm Kandıralılara ve partililerimize ilçe örgütüm adına teşekkür etmek istiyorum. Böylesine bir katılım bizlere 25 Haziran sabahında her şeyin artık tamam olacağını gösteriyor. Kandıra ‘Tamam’ diyor” diye konuştu.