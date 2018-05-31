Kocaeli Kandıralılar Derneği Otel Asya’da düzenlenen iftarda üyelerini bir araya getirdi. İftara Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, eski Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Recep Yıldız, Dernek Başkanı Abdurrahman Kaymak, Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Kaymak, Hacı Hüseyin Daşdemir, Amir Ateş, Necla Özer ve Kerimhan Ateş ve dernek üyeleri katılım gösterdi. İftar öncesi Hoca Ekrem Aydoğdu Kur’an Tilaveti’nde bulundu. Ardından ezanın okunması sonrası dernek üyeleri ve yöneticiler orucunu açtı.
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Kandıralılar iftarda buluştu
Kocaeli Kandıralılar Derneği Otel Asya’da düzenlenen iftarda üyelerini bir araya getirdi
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz