Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:00 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:01 TSİ )

​TEB Arval’in çalışmaları bundan böyle Cohn&Wolfe İstanbul’a emanet!

TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007 yılında kurulan, kurumlara Operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, iletişim faaliyetleri için Cohn&Wolfe İstanbul ile anlaştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Her ölçekten işletmeye en uygun tam kapsamlı araç kiralama çözümlerini, şirketlerin ve sürücülerin ihtiyaçlarına göre danışmanlık ve hizmetler aracılığıyla sunan TEB Arval, önümüzdeki dönemde iletişim çalışmalarını Cohn&Wolfe İstanbul ile yürütecek. TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007 yılında kurulan TEB Arval, araçların satın alınması, finansman, yönetim, idari işler, zorunlu vergi takibi ve kontrolü, sözleşme süresince bakım, onarım ve kaza yönetimi gibi hizmetleri sağlayarak, müşterinin tüm araç filosunun sorumluluğunu üstüne alıyor. 2001 yılından beri iletişim sektöründe 100’den fazla saygın markaya hizmet vermiş olan, WPP Grup’un PR şirketlerinden Cohn&Wolfe, TEB Arval’e stratejik iletişim, kurumsal iletişim, marka ve ürün iletişimi ile lider iletişimi alanlarında hizmet verecek.

Bugün 10:00 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!
Meyve sebze alışverişinde yeni dönem! mask
Meyve sebze alışverişinde yeni dönem!
KOTO, sel mağdurlarının yanındaydı mask
KOTO, sel mağdurlarının yanındaydı
Wellborn Luxury, başarıya doymuyor mask
Wellborn Luxury, başarıya doymuyor
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor mask
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B