Her ölçekten işletmeye en uygun tam kapsamlı araç kiralama çözümlerini, şirketlerin ve sürücülerin ihtiyaçlarına göre danışmanlık ve hizmetler aracılığıyla sunan TEB Arval, önümüzdeki dönemde iletişim çalışmalarını Cohn&Wolfe İstanbul ile yürütecek. TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007 yılında kurulan TEB Arval, araçların satın alınması, finansman, yönetim, idari işler, zorunlu vergi takibi ve kontrolü, sözleşme süresince bakım, onarım ve kaza yönetimi gibi hizmetleri sağlayarak, müşterinin tüm araç filosunun sorumluluğunu üstüne alıyor. 2001 yılından beri iletişim sektöründe 100’den fazla saygın markaya hizmet vermiş olan, WPP Grup’un PR şirketlerinden Cohn&Wolfe, TEB Arval’e stratejik iletişim, kurumsal iletişim, marka ve ürün iletişimi ile lider iletişimi alanlarında hizmet verecek.
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TEB Arval’in çalışmaları bundan böyle Cohn&Wolfe İstanbul’a emanet!
TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007 yılında kurulan, kurumlara Operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, iletişim faaliyetleri için Cohn&Wolfe İstanbul ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz