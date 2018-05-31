Ramazan ayını fırsat bilerek duygu sömürüsü yaparak dilenenlere karşı önlemlerini arttıran İzmit Zabıtası, özellikle şehir merkezindeki cami önlerinde namaz vakitlerinde önlem alıyor. Camiye giren ve çıkan vatandaşları dilencilerin rahatsız etmemeleri için belirli saatlerde nöbet tutan Zabıtanın bu uygulamasının oldukça etkili olduğu kaydedildi. Zabıta yetkilileri, dilencilere karşı tedbirlerin en etkili şekilde devam edeceğini belirterek “ bizler ne kadar önlem alsak ta bu sorununla baş etmenin en etkili yolu, dilenmeyi meslek haline getirenlere para verilmemesidir” dediler.
Bugün 10:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Cami önlerinde dilenci nöbeti!
İzmit Belediyesi Zabıtası, cami önlerinde dilenci nöbeti tutuyor.
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Bugün 10:02 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz