Vali Aksoy bu projeye çok önem veriyor

Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki programda İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katıldı. Vali Aksoy öğrencilere esneklik, dikey sıçrama, oturma, yükselme, kulaç ölçme, sağlık topu fırlatma, boy, kilo, çeviklik alanlarında uygulanan Yetenek Taramalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HEDEF 7500’DEN FAZLA ÖĞRENCİ

Hüseyin Aksoy açıklamasında“Başlatılan çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde görme şansı bulacağız. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve projede görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Her yıl 3. Sınıf öğrencilerine uygulanacak olan proje7 Mayıs - 07 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.Ölçümler sonucunda toplam 7500’den fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.