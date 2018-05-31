Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:41 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:43 TSİ )

Vali Aksoy bu projeye çok önem veriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kapsamında düzenlenen Kocaeli Yetenek Tarama Programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki programda İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katıldı. Vali Aksoy öğrencilere esneklik, dikey sıçrama, oturma, yükselme, kulaç ölçme, sağlık topu fırlatma, boy, kilo, çeviklik alanlarında uygulanan Yetenek Taramalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HEDEF 7500’DEN FAZLA ÖĞRENCİ

Hüseyin Aksoy açıklamasında“Başlatılan çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde görme şansı bulacağız. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve projede görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Her yıl 3. Sınıf öğrencilerine uygulanacak olan proje7 Mayıs - 07 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.Ölçümler sonucunda toplam 7500’den fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Bugün 10:41 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Eski futbolcu ölümden döndü! mask
Eski futbolcu ölümden döndü!
Dediğimiz, yazdığımız çıktı, KIRKPINAR AĞASIZ KALDI! mask
Dediğimiz, yazdığımız çıktı, KIRKPINAR AĞASIZ KALDI!
Yolumuz uzun ve zahmetli! mask
Yolumuz uzun ve zahmetli!
4 köye 4 futbol sahası geliyor mask
4 köye 4 futbol sahası geliyor
Bu iş için doğmuş! mask
Bu iş için doğmuş!
Gizli kahraman Levent Güngör mask
Gizli kahraman Levent Güngör
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B