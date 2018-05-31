Müthiş atmosferde oruçlarını açtılar

Kadir Kürşat orucunu Erbil Süel Mağazası İzmit Şube Müdürü İsmet Topaloğlu ve Kocaelispor’un eski sol beklerinden Bülent Gürbey’in oğlu Can Gürbey ile birlikte açtı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına bireysel olarak devam eden genç file bekçisi Kars Sarıkamış, Denizli Tavas,Buğla Yatağan, Büyük Kartepespor, Samsun Kadik, Sakarya Hendek ve Amasyaspor takımlarının yakın takibi altında.