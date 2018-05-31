Kadir Kürşat orucunu Erbil Süel Mağazası İzmit Şube Müdürü İsmet Topaloğlu ve Kocaelispor’un eski sol beklerinden Bülent Gürbey’in oğlu Can Gürbey ile birlikte açtı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına bireysel olarak devam eden genç file bekçisi Kars Sarıkamış, Denizli Tavas,Buğla Yatağan, Büyük Kartepespor, Samsun Kadik, Sakarya Hendek ve Amasyaspor takımlarının yakın takibi altında.
Bugün 10:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:44 TSİ )
Müthiş atmosferde oruçlarını açtılar
İlimizin başarılı kalecilerinden, geride bıraktığımız sezonu BAL takımlarından Eskişehir Kurtuluşspor’da geçiren Kadir Kürşat Duydu, Hodrimeydan’ın unutulmaz iftarına katıldı ve müthiş atmosfer altında orucunu açtı.
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Bugün 10:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz