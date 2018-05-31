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Bekirderespor’da birlikte oruçlar açıldı

Süper Amatör Ligi’ne yeniden merhaba diyen Bekirderespor iftarda bir araya geldi.

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Geleneksel olarak düzenlenen Bekirderespor iftarı Üç Yol’da faaliyet gösteren Karadeniz Pide salonunda gerçekleşti.Kulüp Başkanı Sabri Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Kadir Şentürk, Adem Aladağ,Recep Aktar, Tacettin Öztürk, Hakan Solmaz, Sevrvet Bektur, Ender Aladağ, İbrahim Öztürk, Antrenör Ergün Şengül ve takım kaptanı Fuat Karaaslan katıldı.

GENÇLERE ÖNEM VERECEKLER

Başkan Yıldız “Ramazan ayının tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Çok güzel bir ortamda iftarımızı yaptık. Hem de yeni sezon öncesi sporcularımız ile konuşmak istedik. Genç, başarıya aç ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak istiyoruz. Her zamanki gibi gençlere önem vereceğiz. İnanıyorum ki yeni sezonda da Bekirdere’nin adını en iyi şekilde duyuracağız” dedi. Sarı Siyahlı ekip Temmuz ayında toplanacak.

Bugün 10:43 TSİ - Spor

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