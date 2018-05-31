Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:51 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:13 TSİ )

KOTO, sel mağdurlarının yanındaydı

Kocaeli Ticaret Odası tarafından oluşturulan iki ayrı heyet, geçtiğimiz gün meydana gelen sen felaketinde hasar alan Oda üyelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz gün ilimizde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sel mağduriyetlerinin yaşanmasına neden oldu. Sağanaktan sosyal hayat kadar, kentimizin ekonomik hayatı da etkilendi. Kocaeli Ticaret Odası, oluşturduğu iki ayrı heyetle sel mağduru Oda üyelerini ziyaret ederek hem ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti hem de yapılabileceklerle ilgili bilgi verdi.

MOBESKO’YA ZİYARET

Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı 5. Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ve 5. Meslek Komitesi Üyesi Murat Aydın, mobilyacılar sitesi MOBESKO’yu ziyaret ederek, mağdur esnafla görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, işletmelerdeki sel baskınlarının nedenlerini de inceleyerek, işletmelere alabilecekleri önlemlerle ve tahliye yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

İZMİT SANAYİ SİTESİ’NE ZİYARET

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya da İzmit Sanayi Sitesi’ne giderek, burada ziyaretler gerçekleştirdi. Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tanzer Ünal ve Genel Müdürü Erkan Ünal ile görüşen KOTO heyeti, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Bugün 10:51 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!
Meyve sebze alışverişinde yeni dönem! mask
Meyve sebze alışverişinde yeni dönem!
KOTO, sel mağdurlarının yanındaydı mask
KOTO, sel mağdurlarının yanındaydı
Wellborn Luxury, başarıya doymuyor mask
Wellborn Luxury, başarıya doymuyor
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor mask
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL