KOTO, sel mağdurlarının yanındaydı

Geçtiğimiz gün ilimizde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sel mağduriyetlerinin yaşanmasına neden oldu. Sağanaktan sosyal hayat kadar, kentimizin ekonomik hayatı da etkilendi. Kocaeli Ticaret Odası, oluşturduğu iki ayrı heyetle sel mağduru Oda üyelerini ziyaret ederek hem ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti hem de yapılabileceklerle ilgili bilgi verdi.

MOBESKO’YA ZİYARET

Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı 5. Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ve 5. Meslek Komitesi Üyesi Murat Aydın, mobilyacılar sitesi MOBESKO’yu ziyaret ederek, mağdur esnafla görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, işletmelerdeki sel baskınlarının nedenlerini de inceleyerek, işletmelere alabilecekleri önlemlerle ve tahliye yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

İZMİT SANAYİ SİTESİ’NE ZİYARET

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya da İzmit Sanayi Sitesi’ne giderek, burada ziyaretler gerçekleştirdi. Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tanzer Ünal ve Genel Müdürü Erkan Ünal ile görüşen KOTO heyeti, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.