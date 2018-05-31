Gaziantep, Wolfcity turnuvasını ağırlayacak

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in Wolfcity Turnuvası 4’üncü ayağını 3 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirecek. Arena Internet Cafe’de düzenlenecek olan turnuvaya Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer illerden yoğun katılım bekleniyor.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.

Türkiye’nin Kupası – ASUS Wolfteam Türkiye Kupası

Trabzon’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.

Gaziantepli Wolfteam oyuncuları kozlarını paylaşacak

Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere espor’u daha fazla sevdirmek ve turnuvalarda tecrübe kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “PC tarafında Wolfteam ülkemizde espor turnuvalarının önemli bir oyunu haline geldi. Yıl boyunca turnuva düzenlediğimiz her şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Tüm Türkiye’de Wolfteam’in tutkulu ve sıkı oyuncuları var. Gaziantepturnuvasında da esporcuların tüm yeteneklerini sergileyerek kozlarını paylaşacaklarına inanıyorum. Bütün takım ve oyunculara başarılar diliyorum” diye konuştu. Wolfteam Turnuvası’nda yer almak için veya Wolfteam Espor hakkında en güncel haberlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.