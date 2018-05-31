Sepaş Enerji’nin Körfez bölgesinde yer alan müşteri hizmetleri merkezi yeni adresine taşınıyor. Sepaş Enerji Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi 4 Haziran itibarıyla yeni yerinden hizmet verecek. Vatandaşlar, Sepaş Enerji ile ilgili abonelik/devir/tahliye işlemlerini Yeni Yalı Mahallesi Çiğdemli Sokak No:19 Körfez/Kocaeli adresinden gerçekleştirebilecek.
Bugün 11:03 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
Sepaş Enerji Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi taşındı!
Sepaş Enerji Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor.
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Bugün 11:03 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz