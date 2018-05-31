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Sepaş Enerji Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi taşındı!

Sepaş Enerji Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor.

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Sepaş Enerji’nin Körfez bölgesinde yer alan müşteri hizmetleri merkezi yeni adresine taşınıyor. Sepaş Enerji Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi 4 Haziran itibarıyla yeni yerinden hizmet verecek. Vatandaşlar, Sepaş Enerji ile ilgili abonelik/devir/tahliye işlemlerini Yeni Yalı Mahallesi Çiğdemli Sokak No:19 Körfez/Kocaeli adresinden gerçekleştirebilecek.

Bugün 11:03 TSİ - Ekonomi

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