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İYİ Partili ismin acı günü!

İYİ Parti İzmit ilçe SKM Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz’ın eniştesi Erol Abay vefat etti.

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İYİ Parti İzmit İlçe SKM Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz’ın eniştesi Erol Abay vefat etti. Ciğerleri su toplayan Erol Abay dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol Abay bugün ikindi namazında Bahçecik Ayazma Camii’nden kaldırılacak toprağa verilecek.

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Yorumlar

(1)
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Kemalettin UZUNER - Allah rahmet etsin

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 11:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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