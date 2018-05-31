İYİ Parti İzmit İlçe SKM Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz’ın eniştesi Erol Abay vefat etti. Ciğerleri su toplayan Erol Abay dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol Abay bugün ikindi namazında Bahçecik Ayazma Camii’nden kaldırılacak toprağa verilecek.
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İYİ Partili ismin acı günü!
İYİ Parti İzmit ilçe SKM Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz’ın eniştesi Erol Abay vefat etti.
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Yorumlar
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Kemalettin UZUNER - Allah rahmet etsin
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