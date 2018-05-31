Gerçek dondurmanın sırrı Özsüt’te saklı!

Yazın en keyifli habercisi dondurma, iştahları kabartan görünümü ve enfes lezzetiyle Özsüt mağazalarındaki yerini aldı. Geleneksel Türk damak tadına uygun, sert yapıdaki Özsüt dondurmalarının sırrı, Anadolu’nun dört bir yanında dalından toplanmış meyvelerden geliyor. Tire’nin karadutu, Emiralem’in çilekleri, Uludağ’ın tertemiz havasında yetişen frambuazlar, Akdeniz’in sıcacık güneşiyle büyüyen limonlar ve leziz kuru yemişler, günlük çiftlik sütüyle buluşuyor. 21 çeşit Özsüt dondurmasında hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanılmıyor.

Dondurma çeşitleri

Özsüt’ün menüsüne bu yıl cookie dondurma ve şeftalili sorbe eklendi. Menüdeki diğer dondurma ve sorbe çeşitleri; kaymak, çikolata, karamel, karadut, muz, üzüm & ceviz, süper vanilya, vişne, limon, limetta, krokan, çilek, sakız, kavun, bal badem, nane, frambuaz ve Antep fıstığı olarak sıralanıyor. Formuna dikkat edenlerin tercihi ise enerjisi yüzde 30 azaltılmış light dondurma.

Dondurmalara yakışan tatlılar!

Özsüt dondurmaları tek tüketildiği gibi, sütlü tatlı ve pastaların yanına da çok yakışıyor. Keşkülden sütlaca, trileçeden sufleye Türk ve dünya mutfağından tatlılar, bir top dondurmayla eşsiz bir uyum yakalıyor. Dondurmalı pastalar ve dondurmalı waffle da, Özsüt’ün soğuk spesiyal içecekleriyle birlikte yaz sıcaklarında serinletici lezzetler arayanlara keyif veriyor.

Çocuklara özel: Yuppi

Her çocuk dondurmayı sever ancak bu dondurma kendilerine özel bir tasarımla buluşuyorsa daha da çok sever! Özsüt’ün özel dekorlu çıtır çıtır kornet kapta, üç top dondurmayla servis ettiği Yuppi, miniklerin mutluluğunu katlıyor. Kalsiyum, protein, fosfor ve vitaminler bakımından zengin Özsüt dondurması, özellikle çocukları süt ürünleri ve meyve tüketmek istemeyen ebeveynlerin en büyük yardımcısı oluyor.

Özsüt hakkında:

Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 46 ilde 180’in üzerinde mağazası, üç bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt, Infinity Invest Holding’in 2014 yılında gerçekleştirdiği satın almanın ardından yatırımlarını yurt dışında artırdı. Bu doğrultuda, Azerbaycan’da bulunan mağazanın yanı sıra, başkent Bakü’de iki mağaza daha açıldı. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.