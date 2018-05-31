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Bugün 11:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:42 TSİ )

Yolumuz uzun ve zahmetli!

Kocaelispor olağan genel kurulunu yaptı. Mali, İdari ve Sportif açılan aklandı.

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Kocaelispor’da Mali, İdari ve Sportif konularla ilgili Olağan Genel Kurulu Dolphin AVM içinde yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Oy kullanma hakkı olan 406 üyenin 87’sinin imza attığı genel kurulda mevcut yönetim Mali, İdari ve Sportif açıdan aklandı.

ÇİNTİMAR DA TAKİP ETTİ

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki genel kurulda divan başkanlığını Özer Altan, katipliklerini ise Bekir Halefler ile Seçkin Şile yaptı. Kongreye Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaelispor’un eski başkanlarından Rafet Kırgız ve Muammer Çelik, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Hodrimeydan Taraftar Grubu Lideri Enver Güler, KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yöneticisi Ertan Demirhan, üyeler ve Kocaelisporlu taraftarlar katıldı.

GÜNDEMDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Altan selamlama konuşmasını yaptıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katiplerden Bekir Halefler gündemi okuduktan sonra Divan Başkanı Özer Altan 3 yılda 1 yapılan olağan genel kurullara katılım gösteren üyelerin yüzde 10’nun imzası ile gündem maddelerinde ekleme ya da değişiklik yapılabileceğini ifade etti. Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İdari, Mali ve Sportif konularla ilgili dağıtılan kitapçıklar faaliyet raporları yerine geçti. Denetim kurulu raporlarını Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Balimre, disiplin kurulu raporlarını Bekir Halefler okudu. Yönetim kurulu, denetim kurulu idari ve mali bakımdan ayrı ayrı aklanması oya sunuldu. Tüm raporlar, tahmini bütçe ve yönetime mali anlamda yetki verilmesi ile ilgili maddeler oy birliği ile kabul edildi.

YÜKSEK DİVAN KURULU İNANCI

Yönetim kurulunun geride bıraktığımız sezonki gelir giderleri ile ilgili hazırladığı kitapçık üyelere dağıtıldı. Divan katiplerinden Bekir Halefler ile Divan Başkanı Özer Altan bu çalışmasından yönetimi kutladı. Divan başkanı Özer Altanmevcut yönetimin Yüksek Divan Kurulu oluşturacağına dainandığını ifade etti.

Bugün 11:19 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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