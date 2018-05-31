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Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün: Hiçbir makamı talep etmedik

Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “kuruluşundan itibaren gönül verdiğimiz, emek verdiğimiz bu kutlu yolda hiçbir makamı, şanı ve şöhreti talep etmedik” dedi.

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AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Körfez ilçesinde hizmet veren oda ve sivil toplum kuruluşlarına bir dizi ziyaretlerde bulundu. Aygün’ün Körfez’de ilk durağı Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz oldu. Devamında Körfez Ticaret Odası ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Ticaret Odası Meclis Üyeleri’ni ziyaret eden Aygün son olarak Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır’ı ziyaret etti. Aygün’e ziyaretlerde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt eşlik etti.

“ADINI KOYMAKLA MİLLİ OLUNMAZ”

Ziyaretlerde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve 24 Haziran seçimleri ile ilgili soruları yanıtlayan Aygün; “hiç kimse millete rağmen, milletini karşısına alarak, faydalı bir siyaset yapamaz. Adını “Millet İttifakı” koymakla milli olunmaz. İttifak yapacaksınız, adını millet koyacaksınız daha sonra millete gitmekten korkarak seçim yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’nin yolunu tutacaksınız bu nasıl tutarsızlıktır” ifadelerine yer verdi.

“HİÇBİR MAKAM TALEP ETMEDİK”

27. Dönem milletvekili listesinde yer almayışına da vurgu yapan Aygün; “Davamız hak uğruna millete hizmet yolunda ömür tüketmektir. Gönül kazanmayı oy kazanmak kadar önemli gördüğümüz için düştük yollara. Kuruluşundan itibaren gönül verdiğimiz, emek verdiğimiz bu kutlu yolda hiçbir makamı, şanı ve şöhreti talep etmedik. Bu aziz milletin çıkarları şahsi çıkarlarımızın her daim önündedir ve öyle olmaya devam edecektir. Milletimiz gördüğü bu samimiyetten dolayı girdiğimiz her seçimde partimize destek olmuştur” dedi.

SAHURA KADAR VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

İlçedeki ziyaretler sonrası Aygün, iftar saatine kadar ilçeden ayrılmadı. İftar saati yemekte vatandaşlarla bir araya gelen Aygün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Körfez ilçesinde temaslarda bulundu. Ziyaretlerinde istişarelerde bulunarak Körfez ilçesinin nabzını tuttu.

Bugün 11:31 TSİ - Siyaset

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