Burak Altan: Stada gelen herkes bilet parası versin

Altan ayrıca VIP kombine biletlerden elde edilen 418 bin liranın 413 bin lirasını yönetimin ürettiğini, kalan kısmın ise acı verici olduğu bir rakam olduğundan bahsetti.

ÖNÜNDE GEÇMEMİZ LAZIM

Altan “VIP Kombine kartlardan elde edilen 418.850 liranın 413.500 lirası yönetim tarafından üretilmiş. Stantlardan alım 5.350 TL. Bu acı verici bir rakam. Geçen sezon kombine bilet alırken geç kaldığımı düşündüm, ancak bileti aldığımda numarası 4’tü. Evet 4! Bu kadar duyarsızlık olmaz. Temennim şu. Bir kerelik de olabilir, sürekli de… Protokol tribüne gelen siyasiler maça girerken bilet parası versin. Yeni stat ile ilgili çalışmalara erken başlanmalı. Özellikle kombine bilet sayısını arttırmalıyız, bedava girişlerin önüne geçmeliyiz.