Altan’a Bekir Halefler ve Seçkin Şile katiplik yaptı. Özer Altan’ın konuya olan hakimiyeti, net ifadeleri, gündem maddelerinin hızlı ve şeffaf şekilde oylanması hususlarında son derece titizdi. Divan’ı yönetirken önemli bilgiler de veren ve hazirunun bilinçli bir şekilde oy kullanmasına olanak sağlayan Özer Altan ve katipler sağlıklı bir genel kurul yapılması için önemli bir rol üstlendi.
Bugün 11:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Bu iş için doğmuş!
Kocaelispor’da uzun yıllardır genel kurul divan başkanlıklarını yapan Özer Altan, son genel kurulda da bu görevi yürüttü.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:34 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz