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Bu iş için doğmuş!

Kocaelispor’da uzun yıllardır genel kurul divan başkanlıklarını yapan Özer Altan, son genel kurulda da bu görevi yürüttü.

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Altan’a Bekir Halefler ve Seçkin Şile katiplik yaptı. Özer Altan’ın konuya olan hakimiyeti, net ifadeleri, gündem maddelerinin hızlı ve şeffaf şekilde oylanması hususlarında son derece titizdi. Divan’ı yönetirken önemli bilgiler de veren ve hazirunun bilinçli bir şekilde oy kullanmasına olanak sağlayan Özer Altan ve katipler sağlıklı bir genel kurul yapılması için önemli bir rol üstlendi.

Bugün 11:34 TSİ - Spor

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