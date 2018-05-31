Ramazan’ı uykusuz geçirmeyin

Kişiye göre değişmekle birlikte 6-8 saatlik kesintisiz bir dönem olarak tanımlanan normal uykumuzu iftar ve sahur nedeniyle tam uyuyamamak başta olmak üzere pek çok faktör günlük yaşantımızda da bazı olumsuzluklara neden olabiliyor. Sağlıklı ve konforlu uyku konusunda bilimsel araştırmalara imza atan Yataş Bedding, Ramazan’ı daha zinde geçirmek isteyenler için uzmanlar aracılığıyla bazı öneriler sunuyor.

Ramazan’ı uyuklayarak geçirmeyin

Sağlıklı uykunun 4 evreden oluştuğunu söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Selda Özşahin, birinci ve ikinci evrenin hafif uyku, üçüncü evrenin derin uyku, rem dönemi denen dördüncü evrenin de rüya görülen, beyindeki tüm öğrenme ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştiği evre olduğunu ve bu evrelerin kesintisiz toplamıyla sağlıklı bir uykudan bahsedilebileceğini belirtiyor. Ramazan’da sahura kalkıldığı için uykunun kesintiye uğradığına dikkat çeken Dr. Özşahin, uzun oruç süreleri nedeniyle sahura kalkılmasını öneriyor ve Ramazan ayında uykusunu sağlıklı almak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulunuyor :

Sahura mutlaka kalkın ve yüksek proteinli, karbonhidrat oranı düşük gıdalarla beslenin.

Uyku saatinizdeki eksikliği kapatmak için gün içinde 15 dakikalık küçük şekerlemeler yapın.

Normal uyku saatinizi biraz erkene çekin ve 6 saatlik döngüyü tamamlayın. Sahurdan sonra 2 saatten az uyumak, gün içinde kendinizi yorgun ve uykunuzu almamış hissetmenize yol açar.

İftarda ağır yemekler yemek, kan şekerinin düşmesine neden olur. Bu yüzden aralıklı olarak hafif ve kan şekerini yükseltmeyecek yemekler yiyin. Örneğin: beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç yerine bulgur, şerbetli tatlılar yerine buğulama ile pişmiş sütlü tatlılar gibi…

İftardan sonra mutlaka 1-2 saat hafif egzersizler ya da yürüyüş yapın. Midenin boşalması 2 saat sürdüğünden dolu mideyle yatmayın. Dolu mideyle yatmak uykunuzu olumsuz etkiler.

Uyku hijyenine dikkat edin. Uyku hijyeni ne demek? Odanın ısısı 18-22 derece olmalı, gürültülü olmamalı, iyi, rahat, kaliteli vekonfotlu bir yatakta yatılmalı. Teknolojik aletleri uzak tutacağınız yatak odası, sadece uyumak için kullanılmalı.

Yataş Athletic yatakla uyurken enerji depolayın

Araştırmalar, yatak seçiminin de uyku üzerinde son derece etkili olduğunu gösteriyor. Kendi özel vücut yapısına ve ağrı noktalarına uygun bir yatak ve yastık kullanmayanlar sağlıklı uykuya bir türlü geçemiyor. Uyku uzmanu Yataş Bedding’in Türkiye’de ilk defa sunduğu Celliant® kumaş teknolojili Athletic yatak, insan vücudundan çevreye yayılan enerjiyi emerek vücudun kullanabileceği bir formda dokulara geri kazandırıyor. Ayrıca Athletic yatak ile gününüze 48 dakika kazandırmanız da mümkün. Athletic yatağın uykuya dalma sürenizi 15 dakika erkene alma, uykuya doyma oranını da 33 dakika artırma özelliği klinik deneylerle ispatlandı.