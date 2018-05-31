SP İl Başkanı Çelik, herkesi mitinge davet etti

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik haftalık basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik basın açıklamasında, “24 Haziran seçimlerinde umutlarımız yeniden yeşerecek. Milletçe kurtuluşun sevincini yaşayacağız. Çünkü milletimiz artık uyanmıştır. İnsanlar 24 Haziran’ı büyük bir fırsat olarak görmekte ve bu fırsatı değerlendirmek için sabırsızlıkla beklemektedir. Sahada insanlarla konuşup dertleşiyoruz. İnsanların, kavgalara zemin hazırlayan yıkıcı dilden bıktığını görüyoruz. Genel başkanımız Türk siyasetinin makul sesi olmuş, kucaklayıcı dili ile her kesimden insanın beğenisini kazanmıştır. Yani insanımız aradığını Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nda bulmuştur” dedi.

Değiştir mesajı

Kocaeli halkına büyük bir müjde verdiğini belirten Çelik, “Halkımızın ilgiyle takip ettiği Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu bu cumartesi saat 17.00’da İzmit Perşembe Pazarı Alanı’na gelecek ve Saadet Partisi’nin büyük Kocaeli mitingine teşrif edecektir. 7’den 70’e herkesin katılım göstereceği mitingde Kocaeli halkının tüm Türkiye’ye vereceği bir mesaj vardır. Bu mesajda Kocaeli’deki çok geniş bir kitlenin altına imzasını atacağı “Değiştir” mesajıdır. Evet, Kocaeli bu cumartesi gür bir seda ile Perşembe Pazarı Alanı’nda Tüm Türkiye’ye “Değiştir” diye haykıracaktır. 2 Haziran’da değişimin coşkusu yaşanacak ve 24 Haziran’daki zaferin müjdesi verilecektir” diye konuştu.

Değişim Kocaeli’den başlayacaktır

Çelik, “Kocaeli halkı 16 yıldır devlet çanağında zift tutanları değiştir diyecektir. Yüzlerce yıllık birikimimizi birkaç senede heba edenleri değiştir diyecektir. Her meselede duvara toslayarak “Bu seferde aldatılmışız” diyenleri değiştir diyecektir. Adaleti ayakaltı edenleri değiştir diyecektir. Bölenleri kutuplaştıranları değiştir diyecektir. Uyguladığı politikalarla ülkeyi ateşe sürükleyen iktidarı değiştir diyecektir. Kocaeli Halkı bu mitingde; Tüketimi üretim ile değiştirmeye hazır olduğunu ispat edecektir. Büyük Kocaeli mitingine evine ekmek götürmek isteyen babaları, üretemeyen çiftçileri, iş arayan gençleri, atanamayan öğretmenleri, geleceğe umutla bakmak isteyen öğrencileri, değişimi gönülden arzu edenleri bekliyorum. Değişim Kocaeli’den başlayacak” şeklinde konuştu.