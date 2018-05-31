Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:58 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:59 TSİ )

MB Derince Anadolu öğrencileri KEP ATTI

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen organizasyonda mezuniyet belgelerini alıp büyük bir coşku ile keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle bu yılki mezunlarını verdi. Gerçekleşen mezuniyet programına İlçe Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Müdürü Murat Sert öğrencilerine başarılarla dolu bir hayat diledi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

“GENÇLERİMİZ DEĞERLİ”

Öğrencilere üniversite sınavında başarılar dileyen Derince Kaymakamı Akın Yılmaz yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimiz bizler için çok değerli. Mezun olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bugün burada öğrencilerimizin mezun olmalarının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın izniyle yavrularımız üniversite sınavında da büyük başarılara imza atacaklardır. Gençlerimiz ülkemizi ve milletimizi daha da ileri taşımak için var gücüyle çalışmaya devam etmelidir. Bu anlamda bizler de her daim gençlerimizin yanında olarak desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bugün 11:58 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
TED Kocaeli Koleji’nden bir ilk! mask
TED Kocaeli Koleji’nden bir ilk!
Bilgi Küpü'nden doyumsuz bir yaz okulu mask
Bilgi Küpü'nden doyumsuz bir yaz okulu
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı mask
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı
İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu ödül kazandı. mask
İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu ödül kazandı.
MB Derince Anadolu öğrencileri KEP ATTI mask
MB Derince Anadolu öğrencileri KEP ATTI
Gübretaş İlkokulunda öğrenciler kep attı mask
Gübretaş İlkokulunda öğrenciler kep attı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL