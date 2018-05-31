MB Derince Anadolu öğrencileri KEP ATTI

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle bu yılki mezunlarını verdi. Gerçekleşen mezuniyet programına İlçe Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Müdürü Murat Sert öğrencilerine başarılarla dolu bir hayat diledi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

“GENÇLERİMİZ DEĞERLİ”

Öğrencilere üniversite sınavında başarılar dileyen Derince Kaymakamı Akın Yılmaz yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimiz bizler için çok değerli. Mezun olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bugün burada öğrencilerimizin mezun olmalarının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın izniyle yavrularımız üniversite sınavında da büyük başarılara imza atacaklardır. Gençlerimiz ülkemizi ve milletimizi daha da ileri taşımak için var gücüyle çalışmaya devam etmelidir. Bu anlamda bizler de her daim gençlerimizin yanında olarak desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.