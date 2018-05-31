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Bugün 12:00 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:02 TSİ )

İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu ödül kazandı.

İngilizce Öğretmenleri Derneği (INGED) tarafından Gazi Üniversitesi işbirliği ile Ankara Yükselen Kolejinde düzenlenen 20’inci İngilizce drama festivalinde İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü öğrencileri hazırladıkları "Alaaddin" isimli İngilizce oyun ile birinci oldu.

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Okulun İngilizce öğretmeni Arzu Gümüş Sağlam, en iyi drama koçu ödülünü kazandı. Öğrenci Arda Oruç en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 1’inci, Fatma Zehra Gül en iyi kadın oyuncu dalında 2’inci, Rümeysa Aladağ ise jüri özel ödülünü kazandı.

BÜYÜK BAŞARI

Yarışmanın finalinde İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu ile birlikte İncek Maya Koleji, Arı Koleji, Yükselen Koleji, Beytepe Ortaokulu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları, Keçiören Sınav Özel Ortaokulu, Milli Eğitim Vakfı Özel Okulları yarıştılar. Bu ödülü ilk kez bir devlet okulu kazandı. İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu, ilimize bu gururu yaşatan okul olma özelliğini taşıyor. Okul müdürü Lütfi Özyurt, alınan başarıdan dolayı oldukça mutu

Bugün 12:00 TSİ - Eğitim

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