İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu ödül kazandı.

Okulun İngilizce öğretmeni Arzu Gümüş Sağlam, en iyi drama koçu ödülünü kazandı. Öğrenci Arda Oruç en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 1’inci, Fatma Zehra Gül en iyi kadın oyuncu dalında 2’inci, Rümeysa Aladağ ise jüri özel ödülünü kazandı.

BÜYÜK BAŞARI

Yarışmanın finalinde İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu ile birlikte İncek Maya Koleji, Arı Koleji, Yükselen Koleji, Beytepe Ortaokulu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları, Keçiören Sınav Özel Ortaokulu, Milli Eğitim Vakfı Özel Okulları yarıştılar. Bu ödülü ilk kez bir devlet okulu kazandı. İzmit Fahreddin Paşa Ortaokulu, ilimize bu gururu yaşatan okul olma özelliğini taşıyor. Okul müdürü Lütfi Özyurt, alınan başarıdan dolayı oldukça mutu