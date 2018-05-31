Suya dokundular!

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri Elif Yavaşoğlu ve Hatice Bener’in ebru sergisinin açılışını İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan yaptı. Elif Yavaşoğlu ve Hatice Bener, KOÜ Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Bölümünde tedavi gören 9 çocuğa 7 hafta boyunca İZMEK’te ebru kursu almalarını sağladılar.

BELEDİLEDEN DESTEK

Üniversiteli öğrenciler kurs sırasında yaptıkları eserleri sergilemeye karar verdiler. İzmit Belediyesi’nin desteği ile Yavaşoğlu ve Bener’in 46 eserinden oluşan sergi Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Başkan Doğan, gençleri kutlayarak, “Çok güzel ve anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi