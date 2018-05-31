Yeme arzusunu bastırmak mümkün

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, derin Transkranyal Manyetik Uyarım (dTMU) yöntemi ile ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Barış Metin, şunları söyledi: “Obezite tedavisinde hastanemizde uygulanan tedavilerden bir tanesi de derin Transkranyal Manyetik Uyarımdır (dTMU). Bu tedavide beynin yiyecek arzusunu bastıran bölgesi olan insula alanına uyarı verilerek yiyecek arzusunun giderilmesi ve obeziteli bireyin yemek yeme ataklarından kurtulması sağlanır.

Seanslardan önce yemek resimleri gösteriliyor

dTMU/dTMS tedavisi 3 ile 5 haftaya yayılan toplam 15 seanstan oluşmaktadır. Seanslar hazırlıkla birlikte yaklaşık yarım saat sürmektedir. Seanslardan önce hastalara yemek resimleri gösterilerek yemek arzusunun tetiklenmesi sağlanır ve arkasından beyin uyarısı verilir. Beyin uyarısından önce yemek resmi gösterilmesinin amacı, yemekten sorumlu beyin hücrelerini uyararak, tedavinin daha etkili olmasını sağlamaktır.”

Mutlaka diyet programı uygulanmalıdır

Seanslar sırasında verilen beyin uyarısının, daha önceden bilinen bir beyin hastalığı olmayan kişilerde tehlikeli bir yan etkiye neden olmadığını ve uyarıların ağrılı olmadığını ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, “dTMU/dTMS tedavisi süresince mutlaka diyetisyen görüşmeleri ve diyet programı da uygulanması gereklidir. Daha önceden dTMU/dTMS uygulaması ile ilgili yapılan bir çalışmada, bu uygulama yapılan hastaların uygulanmayan hastalara göre daha fazla kilo kaybettikleri ve yeme arzularının beliğin biçimde azaldığı bulunmuştur” diye konuştu.