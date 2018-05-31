Baran’dan burs müjdesi

Körfez Belediyesi’nin eğitime yönelik verdiği desteklerden birisi olan 3 bin 150 öğrenciye verilen eğitim katkı paylarının son taksitleri de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 870 öğrenciye verilen burslar bu sene 3 bin 150 kişiye yükseltilmiş ve aralık ayından itibaren hesaplarına taksitler halinde yatırılmaya başlanmıştı.

HESAPLARINA YATIRILDI

Ramazan bayramı dolayısıyla Başkan İsmail Baran’ın talimatı ile öğrencilere son taksitleri dün itibariyle yatırıldı. Başkan İsmail Baran, “Öğrencilerimiz, bizlerin, bu ülkenin geleceği. Son taksitleri bayram dolayısıyla erken yatırdık. Bugün itibari ile hesaplarına yatırdık. Güle güle kullansınlar” ifadelerini kullandı.