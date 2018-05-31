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4 köye 4 futbol sahası geliyor

Alefli, Dalca, Karaağaç ve Kocakaymaz köylerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan futbol sahası yapım işi için ihale yapıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür ve sosyal alanların yanı sıra sporun her branşına ayrı bir önem veriyor. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak anlayışı içerisinde Alefli, Dalca, Karaağaç ve Kocakaymaz köylerine, futbol sahaları yapmak için kolları sıvadı. 4 köye farklı özelliklerde yapılacak olan sahalar için ihaleye çıkıldı.

4 KÖYE 4 FARKLI SAHA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kent genelinde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Spor alanlarını sadece kent merkezlerine değil kırsal alanlara da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 4 köye futbol sahası için ilk adımı attı.

ALEFLİ VE DALCA

Alefli ve Dalca köyleri futbol sahaları 20 çarpı 30 metre boyutlarında doğal çime sahip olacak, Alefli köyündeki tesis 5 bin metrekare parsel alana yapılacak. Dalca köyünde ise 11 bin 300 metrekare alanda tesis konuşlandırılacak. Futbol sahaları Alefli Köyü’nde 600 metrekare ve Dalca Köyü’nde bin 500 metrekare alana sahip olacak. Her iki tesisin çevresi de 100 metre uzunluğunda, 2,2 metre yükseklikteki çevre çitiyle kapatılacak.

KARAAĞAÇ VE KOCAKAYMAZ

Kocakaymaz köyü futbol sahası 30 çarpı 50 metre alana ve doğal çime sahip olacak. Tesis Kocakaymaz Köyü’nde 8 bin 500 metrekare alana kurulacak. Kocakaymaz’daki tesis alanının bin 500 metresine futbol sahası yapılacak. Kocakaymaz tesisinin çevresi 2,2 yüksekliğinde 160 metre çevre çitiyle çevrilecek. Karaağaç köyü futbol sahası sentetik çim olup, 24 çarpı 35 metre alana sahip olacak. Karaağaç tesisi 2 bin 500 metrekare alana yapılandırılacak. Saha genişliği ise 840 metrekare olacak.

2 FİRMA TEFLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalede iki firma teklifte bulundu.

FİRMA ve TEKLİF

Abdurrahman Uysal 409 bin 967 TL

Firyaz Mühendislik 436 bin 905 TL

Bugün 12:13 TSİ - Spor

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