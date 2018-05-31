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Kadroya geçen taşerona büyük şok!

AKP’nin devrim projesi dediği ve taşeron da çalışanların kadroya alınması Kısmen gerçekleşmiş olsa da birçok kurum çalışanı bu kapsam dışında kalmıştı. Bu konuda birçok çalışan mağdur olurken kadroya alınanlar da yeni mağduriyetler ile karşılaştı.

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Kocaeli hastanelerinde taşeron olarak çalışan yüzlerce kişi daha önceden mesai ve fark ücretlerine ilişkin sendika aracılığı ile dava açmış ve yaklaşık 3000 TL alacaklarını mahkeme de haklı bulunmuştu. Taşerona kadro ile kurumları tarafından davadan vazgeçmeleri istenen çalışanlar daha sonra kendilerine gelen tebligatla şaşkınlığa uğradılar. Yaklaşık 3000 TL alacakları olan çalışanlardan avukatlık ve dosya ücreti olarak 2800 TL istendi. Ödemeyi yapamayan çalışanlar son olarak ellerine gelen icra dosyası ile şakına uğradı.

ALACAKLI İKEN BORÇLU OLDULAR

Çalışanlar alacakları varken borçlu duruma düştüklerini belirtirken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’da konuya ilişkin "Taşerona kadro dediler yaklaşık 50 bin KİT çalışanını dışarda bıraktılar. Mülakat yapıyoruz dediler yine binlerce kişiyi kadroya almadılar. AKP’nin yaptığı hiçbir çalışanı mutlu etmezken şimdi de hastane çalışanlarını mağdur ediyorlar. Daha önceden 3000 TL mesai ve fark alacakları olan çalışanlara şimdi 2800 TL borçlusun diyorlar. Tepkiler olunca da 1800 TL olsun anlayışındalar. Bu kabul edilemez, çalışanların haklarını ya eksiksiz yerine getirecekler, ya da bu çalışanlar 24 Haziran da AKP ve Erdoğan’a TAMAM diyerek haklarını alacaklar’ dedi.

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Yorumlar

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Hastane Calisani - Dava alacaklarımız 3000 tl. Değil-dir 12000 tl alacağımız var fakat hastane vermedi şimdi ise avukat 5000-6000 lira para istiyor 2015 yılında bu karar verilmesine rağmen paralarimizi alamadık nerde adalet

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 13:34

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