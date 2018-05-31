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Bugün 12:26 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:27 TSİ )

Adaçayı cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor!

Dermatec Polikliniği Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ata Ne­jat Er­tek konu ile ilgili bilgiler verdi.

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Çağımızda artık güzellik ve genç görünüm çok değerli...Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba ? Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz! Su içmek her mevsim cilt sağlığı açısından önemlidir.Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur.Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz.

GÖZLERİNİ OVUŞTURMAK KIRIŞIKLI YAPIYOR

Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmak herkesin yaptığı bir harekettir. Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız. Adaçayı,cilt sağlığı ve güzelliğinde etkin bir role sahiptir. Cildi enfeksiyonlara karşı korur. Menopoz döneminde cildin yaşlanmasını yavaşlatır.Aşırıya kaçmadan ve çok kaynatmadan tüketmeniz de fayda vardır.C vitamini içeren Kuşburnu çayı da cilt sağlığı ve güzelliği için tüketilebilir. Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir.Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır.

Bugün 12:26 TSİ - Sağlık

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