Hürriyet: Kadının halinden kadın anlar

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük ilçesinde partilileriyle bir araya geldi. CHP Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen, Gölcük Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür Yılmaz, Muharrem Aydın ve partilileriyle birlikte ilçede ziyaretlerde bulundu. Partilileriyle birlikte, Değirmendere Yüzbaşılar pazarını ziyaret eden CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada hem Pazar esnafını hem de alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi ziyaret eden Hürriyet, Değirmendere Deniz Altı Sevenler Derneği'ni de ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerden belki de en önemlisi ise Gölcük Düzağaç Mahallesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki kadınlar oldu. Burada kadın emekçilerle buluşan Milletvekili Hürriyet, CHP’nin 24 Haziran seçim bildirgesinin kadınlar için öneminden bahsetti.

KADIN BAKANLIĞINI BİRLİKTE KURACAĞIZ

Tekstil atölyesinde kadınlarla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlara yönelik olarak projelerinden bahsetti. Kadınların ilgiyle dinlediği Milletvekili Hürriyet CHP’nin seçim bildirgesinde yer alan maddelere değinerek, “GSS primleri devlet tarafından ödenen yeşil kart sahibi her hanedeki kadınların hesabına aylık 1.000 TL yatıracağız. Böylece kadınları ekonomik açıdan güçlendireceğiz. Aile Maaşı bağlanan ailelere, asgari ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde su, elektrik ve ısınma desteği vereceğiz. Kuracağımız Kadın Bakanlığı ile kadınların sorunlarına en doğru ve en acil çözümleri yine kadınlarla birlikte alacağız. Her yeni kadın istihdamında SGK priminin işveren payının yüzde 25’ini ödeyeceğiz. Bütün mahallelerde yeterli sayıda ücretsiz kreş açacağız. Çocuklarını özel kreşe gönderen ailelere belirli tutarda destek ödemesi yapacağız”

STANDARTLARINIZIN YÜKSELMESİ HAYAL DEĞİL

Konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Bütün bunları siyasi söylem olsun ya da sizlerden oy almak için söylemiyorum. Şimdiye kadar iktidar tarafından yapılmayanı yapacağımızı ve kadınlara verilen gerçek değerin ne olması gerektiğini sizlerin de bilmesi için söylüyorum. Kadınlar bu toplumun gerçek bir arada tutucusudur. Sizlerin hayatının biraz daha kolaylaşması, toplumsal hayata katılımınızın artması, hak ettiğiniz değerin verilmesi, yaşam standartlarınızın yükselmesi hayal değil. Asgari ücret kazanan insanlarsınız ama bu da neredeyse açlık sınırının bile altındadır. Asgari ücretinizin 2 bin 200 liraya çıkması, çocuklarınızın daha iyi bir geleceğe sahip olması, daha yaşanabilir ferah bir ülkede nefes almanız imkansız değil. Sizleri muhtaç eden ve bundan oy rantı sağlayanlara daha fazla meydan vermeyin” açıklamasında bulundu.