Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:28 TSİ )

Hürriyet: Kadının halinden kadın anlar

Gölcük’te partisinin programlarına katılan Milletvekili Hürriyet ziyaret ettiği tekstil atölyesinde, “Kadının halinden kadın anlar. Halinizden anlamayanlara meydan vermeyin” dedi

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük ilçesinde partilileriyle bir araya geldi. CHP Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen, Gölcük Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür Yılmaz, Muharrem Aydın ve partilileriyle birlikte ilçede ziyaretlerde bulundu. Partilileriyle birlikte, Değirmendere Yüzbaşılar pazarını ziyaret eden CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada hem Pazar esnafını hem de alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi ziyaret eden Hürriyet, Değirmendere Deniz Altı Sevenler Derneği'ni de ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerden belki de en önemlisi ise Gölcük Düzağaç Mahallesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki kadınlar oldu. Burada kadın emekçilerle buluşan Milletvekili Hürriyet, CHP’nin 24 Haziran seçim bildirgesinin kadınlar için öneminden bahsetti.

KADIN BAKANLIĞINI BİRLİKTE KURACAĞIZ

Tekstil atölyesinde kadınlarla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlara yönelik olarak projelerinden bahsetti. Kadınların ilgiyle dinlediği Milletvekili Hürriyet CHP’nin seçim bildirgesinde yer alan maddelere değinerek, “GSS primleri devlet tarafından ödenen yeşil kart sahibi her hanedeki kadınların hesabına aylık 1.000 TL yatıracağız. Böylece kadınları ekonomik açıdan güçlendireceğiz. Aile Maaşı bağlanan ailelere, asgari ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde su, elektrik ve ısınma desteği vereceğiz. Kuracağımız Kadın Bakanlığı ile kadınların sorunlarına en doğru ve en acil çözümleri yine kadınlarla birlikte alacağız. Her yeni kadın istihdamında SGK priminin işveren payının yüzde 25’ini ödeyeceğiz. Bütün mahallelerde yeterli sayıda ücretsiz kreş açacağız. Çocuklarını özel kreşe gönderen ailelere belirli tutarda destek ödemesi yapacağız”

STANDARTLARINIZIN YÜKSELMESİ HAYAL DEĞİL

Konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Bütün bunları siyasi söylem olsun ya da sizlerden oy almak için söylemiyorum. Şimdiye kadar iktidar tarafından yapılmayanı yapacağımızı ve kadınlara verilen gerçek değerin ne olması gerektiğini sizlerin de bilmesi için söylüyorum. Kadınlar bu toplumun gerçek bir arada tutucusudur. Sizlerin hayatının biraz daha kolaylaşması, toplumsal hayata katılımınızın artması, hak ettiğiniz değerin verilmesi, yaşam standartlarınızın yükselmesi hayal değil. Asgari ücret kazanan insanlarsınız ama bu da neredeyse açlık sınırının bile altındadır. Asgari ücretinizin 2 bin 200 liraya çıkması, çocuklarınızın daha iyi bir geleceğe sahip olması, daha yaşanabilir ferah bir ülkede nefes almanız imkansız değil. Sizleri muhtaç eden ve bundan oy rantı sağlayanlara daha fazla meydan vermeyin” açıklamasında bulundu.

Bugün 12:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
SP İl Başkanı Çelik, herkesi mitinge davet etti mask
SP İl Başkanı Çelik, herkesi mitinge davet etti
HDP’den Vali Aksoy’a ziyaret mask
HDP’den Vali Aksoy’a ziyaret
Hürriyet: Kadının halinden kadın anlar mask
Hürriyet: Kadının halinden kadın anlar
AKP’li Yılmaz: 24 Haziran gençlerin seçimi olacak mask
AKP’li Yılmaz: 24 Haziran gençlerin seçimi olacak
4 bin kişilik iftarda Kanko’ya yoğun ilgi mask
4 bin kişilik iftarda Kanko’ya yoğun ilgi
Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün: Hiçbir makamı talep etmedik mask
Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün: Hiçbir makamı talep etmedik
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL