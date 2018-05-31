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Lazer epilasyon yaptırdı bu hale geldi

İzmit'te, bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran Y.K.'nin (29) kollarında, karnında ve sırtında 1'inci derecede yanıklar oluştu. Y.K. güzellik merkezi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

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İzmit Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezine giden Y.K., lazer epilasyon yaptırdı. Epilasyonun ardından Y.K.'nin kollarında, karnında ve sırtında yanıklar oluştu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan Y.K.'nin vücudunda 1'inci derecede yanık oluştuğu tespit edildi. Bir kafede çalışan Y.K., Cumhuriyet Savcılığı'na giderek güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Epilasyon sırasında acı yaşadığını söyleyen Y.K., "Kollarımı almaya başladığında canımın çok yandığını görevli arkadaşa söyledim. Bana hassas bir dönemde olduğum için canımın yandığını söylediler ve işlem yapmaya devam ettiler. Ben ilk defa oraya gitmiyordum, bu 14'üncü seansımdı ve ilk kez bu kadar acı hissettim. İşlem bittikten sonra beni 15-20 dakika beklettiler odada, başka müşteriye bakmaya gittiler. Ben tekrar canımın acıdığını söylememe rağmen benimle ilgilenen olmadı. Sonra eve geldiğim zaman şiddetli bir ağrı hissettim, göbeğimi açıp baktığımda kızarıklık vardı ve çok şiddetli bir şekilde ağrıyordu, hiçbir şey yapamıyordum, canım çok acıyordu" dedi.

HASTANEDE DARP EDİLDİĞİMİ ZANNETTİLER

Y.K. hastaneye tedavi için gittiğinde vücudundaki izleri gören doktorların darp edildiğini zannettiklerini belirterek, "Canım acıdığı için güzellik merkezini aradığımda vücudumu suyla temas ettirmemem gerektiğini söylediler. Sabah kalkıp işe gelmek için üstümdekileri değiştirirken göbeğimin üzerindeki izleri fark ettim. Güzellik merkezinde sadece özür dilediler ama yapabilecekleri de bir şey olmadığını söylediler. Hastaneye gidip tedavi oldum. Acil servisteki doktorlar bana 'Darp mı ettiler. Biri size bir şey mi yaptı? Polisi çağıralım mı?' dediler. Ben de güzellik merkezinde olduğunu söyledim. Sağ olsun doktorlar yardımcı oldular ve hemen gerekeni yapmamı söyleyip, bana rapor verdiler. 1'inci dereceden yanık oluşmuş vücudumda" diye konuştu. Lazer epilasyon için 2 bin liraya anlaştığını, seanslar halinde epilasyonun yapıldığını ifade eden Y.K., "Ben 1,5 senedir bu güzellik merkezine gidiyorum ve oraya verdiğim paraların tamamının bana iade edilmesi gerektiğini söyledim. Onlar da böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylediler. Sadece bir seans ücreti olan 50 TL'yi verebileceklerini söylediler. Ben de haklarında şikayette bulundum" dedi.

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