AKP’li Yılmaz: 24 Haziran gençlerin seçimi olacak

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince’de Denizciler Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılanan Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde ise Kars, Ardahan, Iğdır Dayanışma Derneği’nin iftarına katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, “24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır. Daha güçlü, müreffeh ve özgür bir Türkiye’ye yürümekte kararlıyız” dedi.

GENÇLERLE BULUŞTU

İftar programının ardından AKP Derince İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına katılan Mehmet Akif Yılmaz, “Bu seçimlerde 1.6 milyon genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. 18-30 yaş arası yaklaşık 16 milyon 500 bin seçmenimiz var. Dolayışla bu seçim gençlerin seçimi olacak” ifadelerini kullandı. Yılmaz’a programlarda AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da eşlik etti.