Partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı mitingle ilgili konuşan ilçe başkanı Necati Korkmaz, “2 Haziran’daki mitingimiz 24 Haziran zaferimizin işaret fişeği olacak. Teşkilatlar olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe binamızın önünden ve mahallelerden otobüsle vatandaşlarımızı taşıyacağız. Tüm halkımızı bu büyük mitinge davet ediyoruz” dedi.
Bugün 13:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
SP Gebze mitinge hazır
Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, yarın saat 17.00’de İzmit Perşembe Pazarı alanında düzenlenecek olan mitinge hazırlanıyor.
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Bugün 13:07 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz