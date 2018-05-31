SP Gebze mitinge hazır

Partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı mitingle ilgili konuşan ilçe başkanı Necati Korkmaz, “2 Haziran’daki mitingimiz 24 Haziran zaferimizin işaret fişeği olacak. Teşkilatlar olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe binamızın önünden ve mahallelerden otobüsle vatandaşlarımızı taşıyacağız. Tüm halkımızı bu büyük mitinge davet ediyoruz” dedi.