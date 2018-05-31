Yeşil: Anketler ‘tamam’ diyor

İYİ Parti’nin Kocaeli Milletvekili adaylarından Ahmet Yeşil, Alikahya Merkez Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı. Bölge esnafını gezen ve vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulan Yeşil, ülkenin büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu, İYİ Parti ve Meral Akşener’in Türkiye’nin tek umudu haline geldiğini dile getirdi.

ANKETLER TAMAM DİYOR

Umudun hayata geçmesi için vatandaşlardan destek istediklerini belirten milletvekili adayı Yeşil, “Açıklanan anketlere göre Türkiye bugün ‘tamam’ diyor. Hala anlamak istemiyorlar. 24 Haziran seçimlerinde sandıkta vatandaşımız gerekli mesajı verecektir. Dolar, mazot fiyatları, ekonomi, dış politikada gelinen nokta ortada. Ülkede İYİ Parti dışında iyi bir şey kalmadı” dedi.