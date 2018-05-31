Milletvekili adayları Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Meryem Demir ile il eş başkanı Şahabettin Işık’ın hazır bulunduğu ziyarette yaklaşan 24 Haziran seçimleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. HDP heyetini makamında ağırlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, seçim güvenliği için alınacak tedbirlerden bahsetti. HDP heyeti de Vali Aksoy’a kabullerinden dolayı teşekkür etti.
Bugün 13:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:12 TSİ )
HDP’den Vali Aksoy’a ziyaret
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi.
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Bugün 13:11 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz