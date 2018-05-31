HDP’den Vali Aksoy’a ziyaret

Milletvekili adayları Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Meryem Demir ile il eş başkanı Şahabettin Işık’ın hazır bulunduğu ziyarette yaklaşan 24 Haziran seçimleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. HDP heyetini makamında ağırlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, seçim güvenliği için alınacak tedbirlerden bahsetti. HDP heyeti de Vali Aksoy’a kabullerinden dolayı teşekkür etti.