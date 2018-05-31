21 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Coşkun Ç.’nin işlettiği tekel büfeye gelen Ahmet Hazer ve oğulları Muhammet ile Bayram Hazer daha önce kiracısı oldukları büfe sahibi Coşkun Ç. (54) ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Eski dükkan sahipleri olan Coşkun Ç.’ye kira borçları olduğu öne sürülen Hazer kardeşler ve babaları, iddiaya göre kendisine bıçakla saldırınca büfe sahibi Coşkun Ç. işi yerindeki tabancayla Ahmet Hazer ve iki oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet, Muhammet ve Bayram Hazer sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Memleketinde toprağa verilecek

Ağır yaralanan Ahmet Hazer’in bir süre önce Coşkun Ç.’nin büfesinin yanında buluna iş yerini kiralayarak fırın açtığı ve işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kirayı ödeyemediği, bu nedenle de icralık olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli Coşkun Ç. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte Başiskele Bahçecik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 21 gündür tedavisi devam eden Hazer, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hazer’in yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken cenazesinin tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.