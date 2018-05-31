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Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:24 TSİ )

SEDAŞ Kocaeli ailesi birlikte iftar yaptı

SEDAŞ Kocaeli il ve ilçelerinde görev yapan çalışanları, iftar yemeğinde birlik ve beraberlik içinde örnek bir organizasyonla bir araya geldi.

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Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Avrupa'nın 10 büyük enerji şirketi arasında gösterilen CEZ Group'un stratejik ortaklığıyla hizmet veren SEDAŞ ailesi Wellborn Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in hoş geldiniz karşılama konuşması ile başlayan iftar programı ezanın okuması ile yenilen yemekler ve içilen çaylarla, farklı departmanlarda görev yapan arkadaşların iftar organizasyonunu neşe ve bol sohbet içinde geçirmesi ile sürdü.

400 ÇALIŞAN KATILDI

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’ün iftar programı süresince çalışanlarla tek tek iletişim kurduğu organizasyon, samimi bir ortamda ve neşe içinde geçti. Güven’in ev sahipliğini yaptığı programa, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-İŞ Şube Yöneticileri ile SEDAŞ grup müdürleri, departman müdürleri ve yaklaşık 400 çalışan katıldı.

BARIŞ VE SEVGİ

SEDAŞ yöneticilerinin Kocaeli ilinde görev yapan çalışanları kapıda karşılaması ile başlayan organizasyon, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in hoş geldiniz konuşması ile devam etti. Güven, ‘Barış, Sevgi ve Yardımlaşma’ ayı olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerken, şimdiden değerli mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor, SEDAŞ Ailesini oluşturan sizlerin daha nice yıllar bayramlara en güzel günlerde ulaşmanızı,  Bayramı aileleriniz, sevdikleriniz,  dost ve arkadaşlarınız ile sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum.” dedi.

Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi

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