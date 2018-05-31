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Cedit’te görüşmelerin yüzde 90’ı tamamlandı

İzmit Cedit Mahallesi’nde yapılacak kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor.

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Bakanlar Kurulu kararınca riskli bölge ilan edilerek 12,6 hektarlık alanda yapılacak kentsel dönüşüm için şimdiye kadar hak sahiplerinden yüzde 90’ıyla görüşmelerin tamamlandığını söyleyen yetkililer “ Belsa 8. kattaki kentsel Dönüşüm Ofisi’nde randevu sistemiyle yapılan görüşmelerde hak sahiplerine proje hakkında detaylı bilgi veriliyor. Karşılıklı görüşmeler sonunda mutabakata varılan hak sahipleriyle gerekli imzalar atılıyor. Önümüzdeki günlerde ilk tur görüşmeleri tamamlanacak ve daha sonra hak sahipleriyle ikinci görüşmelere geçilecek” dediler. İzmit Belediyesi yetkilileri, Cedit’te 1181 konutta yaşayan 883 hak sahibinin yapılacak kentsel dönüşüm projesi modern ve güvenli konutlarda yaşama imkanı bulacağını söylediler. Proje ile bölgede 1500 modern, güvenli ve nitelikli konutun yanı sıra 3 bin 261 metrekarelik sosyal tesis, 2 bin 324 metrekarelik alanda cami, 24 bin 203 metrekarelik alanda ise park ve rekreasyon bölgeleri yer alacağı da kaydedildi.

Bugün 13:23 TSİ - Gündem

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